Верховний суд США дозволив виробникам палива судитись з Каліфорнією через електромобілі

Суд визнав, що екологічна політика штату може завдати фінансових збитків паливній індустрії.

Фото: nytimes.com

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Верховний суд США ухвалив рішення, яке відкриває шлях для судового розгляду позову паливної компанії проти електромобільного мандату Каліфорнії. Це не вирішує справу по суті, але дає зелене світло для подальшого оскарження прав штату встановлювати власні екологічні стандарти для транспорту. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

У рішенні суд дозволив паливним виробникам, зокрема компанії Diamond Alternative Energy, подати позов проти відновленого дозволу федерального уряду, який дозволяє Каліфорнії встановлювати власні стандарти шкідливих викидів і просувати електромобілі. Верховний суд визнав, що нові правила Каліфорнії можуть спричинити економічні втрати для паливної галузі, що дає останній право на позов.

Суддя Бретт Кавано зазначив: «Держава не може запроваджувати жорстке та сумнівне з правової точки зору регулювання для галузі, а потім уникати суду, стверджуючи, що постраждалі — сторонні спостерігачі».

Дискусія в суді

Суддя Кетанджі Браун Джексон виступила з гострою незгодою, заявивши, що суд використовує різні підходи до визначення «процесуальної спроможності» залежно від статусу позивача.

«Це рішення лише підживлює думку, що великі гравці з грошима мають легший доступ до правосуддя, ніж звичайні громадяни», — написала Джексон.

Вона нагадала, що суд раніше не дозволяв подібні позови в справах щодо громадянських прав, де були більш вагомі підстави — зокрема, щодо житлової дискримінації, расової нерівності чи масового стеження.

Контекст справи

У 2012 році Каліфорнія отримала дозвіл від Агентства з охорони довкілля (EPA) на впровадження власної програми Advanced Clean Cars, яка обмежує викиди CO₂ і стимулює виробництво електромобілів.

Паливна індустрія подала позов у 2022 році, але окружний суд у Вашингтоні його відхилив — через відсутність достатніх доказів, що регулювання Каліфорнії прямо шкодить бізнесу. Верховний суд із цим не погодився.

Суддя Кавано наголосив: «Якщо зменшення продажу пального через політику Каліфорнії призводить до фінансових збитків — це достатня підстава для позову. Навіть один додатковий долар прибутку, який би отримали компанії, — це вже юридично значуща компенсація».

Що далі

Справу буде передано до суду нижчої інстанції для розгляду по суті. Але паралельно в Конгресі вже ухвалили рішення, яке блокує дозвіл Каліфорнії — і тепер штат оскаржує це в окремій справі.

Таким чином, доля електромобільної політики в Каліфорнії лишається невизначеною — і в юридичному, і в політичному сенсі.

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