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  1. В Украине

Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко

21:45, 15 сентября 2023
Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ имени Ивана Франко.
Борис Джонсон получил диплом Почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко
Источник фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально стал частью академического сообщества Львовского национального университета имени Ивана Франко. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В ходе торжественного заседания Ученого совета университета Джонсону вручили диплом Doctor Honoris Causa ЛНУ имени Ивана Франко.

Борис Джонсон прочел для академического сообщества традиционную инаугурационную лекцию.

Он подчеркнул, что Украина ведет цивилизационную борьбу за свободу и ценности всего свободного мира, а также поблагодарил за добрые слова о Великобритании и ее вклад в будущую победу Украины.

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