Борис Джонсон заявив, що стане телеведучим

Джонсон пообіцяв висловлювати погляди без прикрас про росію, Китай, війну в Україні та інше.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що працюватиме телеведучим та оглядачем авторської політичної програми на телеканалі GB News. Про це Джонсон сказав у відеозверненні.

«Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього і висловлюватиму свої відверті думки про світову політику», – сказав він.

Очікується, що Джонсон розпочне роботу наступного року.

Джонсон пообіцяв висловлювати «погляди без прикрас на все – від росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми відповідаємо на всі ці виклики, до величезних можливостей, які чекають на нас попереду».

Раніше Борис Джонсон заявив, що досі залишається «русофілом».

Нагадаємо, Борис Джонсон отримав диплом Почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

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