Как будет действовать Украина до полной деоккупации: план представили на Совбезе ООН

Силы обороны будут уничтожать российских военных, технику и другие объекты рф до полной деоккупации украинских территорий.

Во время заседания Совбеза ООН советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник рассказал, как будет действовать страна до полной деоккупации.

Так, Силы обороны будут уничтожать российских военных, технику и другие объекты рф до полной деоккупации украинских территорий.

Дворник подчеркнул, что Украина будет продолжать бороться до тех пор, пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а россия не потерпит военного поражения.

«Мы будем уничтожать аэропорты… как это произошло 17 октября в оккупированных Бердянске и Луганске.

Мы будем и дальше уничтожать российскую технику и солдат, которых московские генералы посылают как пушечное мясо для самоубийственных атак на украинский город Авдеевку», – подчеркнул дипломат, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что единственным правильным решением для российских солдат в Украине было бы либо сдаться в плен, «как многие уже сделали», либо оставить временно оккупированные территории Украины «без всяких проволочек».

«А пока они находятся в Украине, будут оставаться легитимными военными целями», – отметил Дворник.

Также Украина заявила о злоупотреблении российским инструментарием Совбеза ООН, который она созвала для отвлечения внимания от военных преступлений и преступлений против человечности.

«Абсолютно неприемлемо поспешно требовать проведения заседаний Совбеза с единственной целью – препятствовать мероприятиям, запланированным и подготовленным другими членами СБ заранее», – сказал Дворник, имея в виду ожидаемое в пятницу обсуждение в формате Аррии выводов независимой Комиссии ООН по расследованию Украине.

Дворник указал на «когнитивный диссонанс» в заявлениях представителей россии.

рф «последовательно оправдывает вторжение, ссылаясь на право на самооборону и заявляя о том, что «решение (о начале так называемой «специальной военной операции» – ред.) было принято в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», предусматривающей право государств на самооборону.

Однако два дня назад москва в контексте войны в Израиле сослалась на решение Международного суда ООН, чтобы доказать, что право на самооборону не применимо в случае с государством-оккупантом.

«А именно таким государством по отношению к Украине является россия», – подчеркнул дипломат.

При этом россия, по его словам, не выполняет приказ Международного суда ООН от 16 марта 2022 года о прекращении военных действий рф в Украине.

Обращение москвы он назвал «спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом».

«Это «очень жалкое представление… пытаясь обвинить жертву вооруженной агрессии в получении средств защиты, россия уже больше года получает иранские беспилотники и сейчас готова стать на колени перед северокорейским режимом, чтобы выпросить дополнительное оружие и боеприпасы для продолжения агрессивной войны против Украины Дворник.

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