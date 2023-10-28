Илон Маск планирует превратить свою соцсеть Х в сервис знакомств и банк, — СМИ

Таким образом, Маск намерена внедрить больше платных функций в соцсеть Х, что позволит расширить количество тарифов для подписок.

Миллиардер Илон Маск намерен превратить социальную сеть Х (ранее Twitter) в сервис знакомств, а также в цифровой банк. Об этом сообщает Business Insider.

Таким образом, Маск намерен внедрить больше платных функций в социальную сеть, что позволит расширить количество тарифов для подписок.

Так, 26 октября в формате видеоконференции состоялось собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. В ходе встречи он заявил, что Twitter в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком.

Маск пока не раскрыл подробности своего плана трансформации, однако прокомментировал интеграцию сервиса знакомств, подчеркнув, что его наличие будет зависеть от спроса пользователей программы.

По данным издания, Маск также работает над созданием новостной службы под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.

Ранее мы писали, что соцсеть Илона Маска X запускает аудио- и видеозвонки на платформе.

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