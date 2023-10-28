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Ілон Маск планує перетворити свою соцмережу Х у сервіс знайомств та банк, — ЗМІ

09:15, 28 жовтня 2023
Таким чином Маск має намір впровадити більше платних функцій у соцмережу Х, що дозволить розширити кількість тарифів для підписок.
Ілон Маск планує перетворити свою соцмережу Х у сервіс знайомств та банк, — ЗМІ
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Мільярдер Ілон Маск має намір перетворити соціальну мережу Х (раніше Twitter) на сервіс знайомств, а також на цифровий банк. Про це повідомляє Business Insider.

Таким чином Маск має намір впровадити більше платних функцій у соціальну мережу, що дозволить розширити кількість тарифів для підписок.

Так, 26 жовтня у форматі відеоконференції відбулися збори за участю Маска та гендиректора компанії Лінди Яккаріно. Під час зустрічі він заявив, що Twitter у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Маск поки не розкрив подробиці свого плану трансформації, проте прокоментував інтеграцію сервісу знайомств, наголосивши, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

За даними видання, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire, яка могла б конкурувати з PR Newswire компанії Cision.

Раніше ми писали, що соцмережа Ілона Маска X запускає аудіо- і відеодзвінки на платформі.

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