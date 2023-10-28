Як виплачується вихідна допомога у разі припинення трудових відносин при спрощеному режимі: роз’яснення

При припиненні трудового договору з ініціативи роботодавця працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, як виплачується вихідна допомога у разі припинення трудових відносин при спрощеному режимі.

Так, розмір вихідної допомоги у разі припинення (розірвання) трудових відносин з підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України, визначений ст. 44 КЗпП.

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та п. 1, 2 і 6 ст. 40, п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку;

у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36) – у розмірі двох мінімальних заробітних плат;

внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39) – у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку, тощо.

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