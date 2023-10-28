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  1. В Украине

Как выплачивается выходное пособие при прекращении трудовых отношений при упрощенном режиме: разъяснение

16:39, 28 октября 2023
При прекращении трудового договора по инициативе работодателя работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
Как выплачивается выходное пособие при прекращении трудовых отношений при упрощенном режиме: разъяснение
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как выплачивается выходное пособие в случае прекращения трудовых отношений при упрощенном режиме.

Так, размер выходного пособия в случае прекращения (разрыва) трудовых отношений по основаниям, предусмотренным Кодексом Законов о труде Украины, определен ст. 44 КЗоТ.

При прекращении трудового договора по основаниям, указанным в п. 6 ст. 36 и п. 1, 2 и 6 ст. 40, п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗоТ, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка;

в случае призыва или поступления на военную службу, направление на альтернативную (невоенную) службу (п. 3 ст. 36) – в размере двух минимальных заработных плат;

вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора (ст. 38 и 39) – в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячного среднего заработка и т.д.

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