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Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

Украине рекомендуют скорее сформировать «обновленный состав» Конституционного Суда, чтобы он мог назначить дату первых послевоенных выборов

«Критически важно как можно скорее завершить реформу Конституционного Суда Украины и сформировать его обновленный состав, чтобы он имел возможность принимать важные решения по вопросам выборов, в частности, относительно назначения даты первых общенациональных послевоенных выборов», - опубликована Дорожная карта избирательной реформы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

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Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

  1. Общество

28 октября: какой сегодня праздник и главные события

08:37, 28 октября 2023
В этот день отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
28 октября: какой сегодня праздник и главные события
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В субботу, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Кроме того, в мире сегодня – День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо, Международный день анимации и Всемирная неделя инсульта.

Какой сегодня церковный праздник:

28 октября в церковном календаре – день памяти святой Параскевы. Девушка родилась в семье состоятельного сенатора, но решила вести аскетическую жизнь еще в довольно юном возрасте. Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения за христианами. Параскеву схватили и привели на суд. Ее долго мучили, а потом обезглавили.

Календарь важных событий за 28 октября:

  • 1913 год - открывают трамвайное движение в Виннице;
  • 1920 год - страны Антанты подписывают с Королевством Румыния "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;
  • 1938 - 17 тысяч польских евреев арестовывают в Третьем Рейхе и отсылают к польской границе, однако польское правительство отказалось их принять;
  • 1993 год - Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;
  • 2007 год - представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в который входит украинский художник Иван Марчук.

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