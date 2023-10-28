28 октября: какой сегодня праздник и главные события

В этот день отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

В субботу, 28 октября, в Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Кроме того, в мире сегодня – День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо, Международный день анимации и Всемирная неделя инсульта.

Какой сегодня церковный праздник:

28 октября в церковном календаре – день памяти святой Параскевы. Девушка родилась в семье состоятельного сенатора, но решила вести аскетическую жизнь еще в довольно юном возрасте. Во времена правления императора Диоклетиана начались гонения за христианами. Параскеву схватили и привели на суд. Ее долго мучили, а потом обезглавили.

Календарь важных событий за 28 октября:

1913 год - открывают трамвайное движение в Виннице;

1920 год - страны Антанты подписывают с Королевством Румыния "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;

1938 - 17 тысяч польских евреев арестовывают в Третьем Рейхе и отсылают к польской границе, однако польское правительство отказалось их принять;

1993 год - Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год - представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в который входит украинский художник Иван Марчук.

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