28 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

Цього дня відзначають День визволення України від фашистських загарбників.

У суботу, 28 жовтня в Україні відзначають День визволення України від фашистських загарбників. Крім того, у світі сьогодні – День бабусь та дідусів, Всесвітній день дзюдо, Міжнародний день анімації та Всесвітній тиждень інсульту.

Яке сьогодні церковне свято:

28 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої Параскеви. Дівчина народилася в сім'ї заможного сенатора, але вирішив вести аскетичне життя ще в досить юному віці. За часів правління імператора Діоклетіана почалися гоніння за християнами. Параскеву тоді схопили і привели на суд. Її довго мучили, а потім обезголовили.

Календар важливих подій за 28 жовтня:

1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік — країни Антанти підписують з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік — 17 тисяч польських євреїв арештовують у Третьому Рейху і відсилають до польського кордону, однак польський уряд відмовився їх прийняти;

1993 рік — Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до якого входить український художник Іван Марчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.