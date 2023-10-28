Як діятиме Україна до повної деокупації: план представили на Радбезі ООН

Сили оборони будуть знищувати російських військових, техніку та інші об’єкти рф до повної деокупації українських територій.

Під час засідання Радбезу ООН радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник розповів, як діятиме країна до повної деокупації.

Так, Сили оборони будуть знищувати російських військових, техніку та інші об’єкти рф до повної деокупації українських територій.

Дворник підкреслив, що Україна продовжуватиме боротися доти, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а росія не зазнає воєнної поразки.

«Ми знищуватимемо аеропорти…, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську.

Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку», – наголосив дипломат, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що єдиним правильним рішенням для російських солдатів в Україні було б або здатися в полон, «як багато хто вже зробив», або залишити тимчасово окуповані території України «без будь-яких зволікань».

«А поки вони перебувають в Україні, то залишатимуться легітимними військовими цілями», – зазначив Дворник.

Також Україна заявила про зловживання росією інструментарієм Радбезу ООН, який вона скликала для відвертання уваги від воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

«Абсолютно неприйнятно поспішно вимагати проведення засідань Радбезу з єдиною метою – чинити перешкоди заходам, запланованим та підготовленим іншими членами РБ заздалегідь», – сказав Дворник, маючи на увазі очікуване у п’ятницю обговорення у форматі Аррії висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні.

Дворник вказав на «когнітивний дисонанс» у заявах представників росії.

рф «послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону і заявляючи про те, що «рішення (про початок так званої «спеціальної військової операції» – ред.) було ухвалено відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй», що передбачає право держав на самооборону.

Однак два дні тому москва в контексті війни в Ізраїлі послалася на рішення Міжнародного суду ООН, аби довести, що право на самооборону не може бути застосоване у випадку з державою-окупантом.

«А саме такою державою щодо України є росія», – наголосив дипломат.

При цьому рф, за його словами, не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року про припинення воєнних дій рф в Україні.

Поводження москви він назвав «виставою, маніпуляцією, лицемірством і цинізмом».

«Це «дуже жалюгідна вистава… намагаючись звинуватити жертву збройної агресії в отриманні засобів захисту, росія вже більш як рік отримує іранські безпілотники і зараз готова стати навколішки перед північнокорейським режимом, щоб випросити додаткову зброю і боєприпаси для продовження агресивної війни проти України», – додав Дворник.

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