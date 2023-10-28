Встреча Байдена и Си Цзиньпина может состояться уже в ноябре, — СМИ

Встреча предположительно состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет уже в ноябре.

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились совместно организовать встречу лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

Пока неизвестно где и в каких условиях может пройти встреча, подготовка которой уже началась.

Однако источник в Белом доме сообщил, что встреча Байдена и Си Цзиньпина предположительно состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, который пройдет уже в ноябре.

По данным ряда источников, подготовка встречи двух лидеров является одной из целей визита главы МИД Китая Ван И в Вашингтон.

Ранее стало известно, что Китай отказался от встречи по "формуле мира" на Мальте.

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