У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки

Якими документами українці можуть підтвердити свій стаж.

Українці мають можливість підтвердити страховий стаж, якщо загублена трудова книжка або в ній немає відповідних записів. В Пенсійному фонді в Донецькій області розповіли, як це можуть зробити військові, підприємці, співробітники МВС, матері, які не працюють, та особи з інших категорій.

Згідно зі статтею №24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-IV, страховий стаж розраховується на основі даних, записаних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).

За даними ПФУ, постановою Кабміну № 637 затверджено, що основним документом, що підтверджує робочий стаж для запровадження персоніфікованого обліку, вважається трудова книжка.

Якщо ж документ загублено або в ньому немає чи є неточними відомості про періоди роботи, щоб підтвердити страховий стаж можна надати:

документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;

довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;

дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;

посвідчення;

трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання

інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:

платіжні доручення,

банківські квитанції,

документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:

свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;

квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.

Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:

військовим квитком;

довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;

довідками військових архівів і лікувальних установ.

Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.

Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:

ВНЗ,

ПТУ,

навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,

аспірантурі,

докторантурі,

клінічній ординатурі.

За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.

Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.