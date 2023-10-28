У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки

Українці мають можливість підтвердити страховий стаж, якщо загублена трудова книжка або в ній немає відповідних записів. В Пенсійному фонді в Донецькій області розповіли, як це можуть зробити військові, підприємці, співробітники МВС, матері, які не працюють, та особи з інших категорій.
Згідно зі статтею №24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-IV, страховий стаж розраховується на основі даних, записаних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).
За даними ПФУ, постановою Кабміну № 637 затверджено, що основним документом, що підтверджує робочий стаж для запровадження персоніфікованого обліку, вважається трудова книжка.
Якщо ж документ загублено або в ньому немає чи є неточними відомості про періоди роботи, щоб підтвердити страховий стаж можна надати:
- документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
- довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
- дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
- посвідчення;
- трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання
- інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.
Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:
- платіжні доручення,
- банківські квитанції,
- документи поштових переказів.
ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:
- свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
- квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.
- Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:
- військовим квитком;
- довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;
- довідками військових архівів і лікувальних установ.
Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.
Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:
- ВНЗ,
- ПТУ,
- навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,
- аспірантурі,
- докторантурі,
- клінічній ординатурі.
За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.
Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.
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