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  1. В Україні

У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки

13:40, 28 жовтня 2023
Якими документами українці можуть підтвердити свій стаж.
У Пенсійному фонді розповіли, як підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки
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Українці мають можливість підтвердити страховий стаж, якщо загублена трудова книжка або в ній немає відповідних записів.  В Пенсійному фонді в Донецькій області розповіли, як це можуть зробити  військові, підприємці, співробітники МВС, матері, які не працюють, та особи з інших категорій.

Згідно зі статтею №24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-IV, страховий стаж розраховується на основі даних, записаних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).

За даними ПФУ, постановою Кабміну № 637 затверджено, що основним документом, що підтверджує робочий стаж для запровадження персоніфікованого обліку, вважається трудова книжка.

Якщо ж документ загублено або в ньому немає чи є неточними відомості про періоди роботи, щоб підтвердити страховий стаж можна надати:

  • документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
  • довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
  • дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
  • посвідчення;
  • трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання
  • інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:

  • платіжні доручення,
  • банківські квитанції,
  • документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:

  • свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
  • квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.
  • Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:
  • військовим квитком;
  • довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;
  • довідками військових архівів і лікувальних установ.

Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.

Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:

  • ВНЗ,
  • ПТУ,
  • навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,
  • аспірантурі,
  • докторантурі,
  • клінічній ординатурі.

За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.

Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.

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