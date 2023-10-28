Гренландія вперше не переводить годинник на зимовий час: що відомо

В ніч на неділю данці переведуть стрілки на годину назад, проте Гренландія залишиться на літньому часі.

Гренландія, яка є автономією у складі Данії, цього разу вперше не переведе годинник на зимовий час разом з Данією. Про це повідомляє DR.

Так, в ніч на неділю данці переведуть стрілки на годину назад, проте Гренландія залишиться на літньому часі.

Зазначається, що місцева адміністрація вирішила відмовитися від переведення стрілок та обрала літній час – з міркувань, щоб часовий пояс був ближчим до Данії та решти Європи.

У 2019 році Європарларламент підтримав позицію про те, щоби через два роки скасувати переведення стрілок, проте остаточне ухвалення рішення країнами ЄС відкладається.

Україна у 2021 році теж була за крок від скасування зимового й літнього часу, але тоді рішення все ж не ухвалили.

Раніше ми писали, що українцям в ніч на 29 жовтня необхідно буде перевести стрілки на годину назад.

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