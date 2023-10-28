На Мальте стартовал мирный саммит по Украине: повестка дня

Участие в мероприятии принимают представители 65 стран.

В субботу, 28 октября, на Мальте начался третий мирный саммит по Украине. В мероприятии принимают участие представители 65 стран. Присутствуют внешнеполитические советники и советники по национальной безопасности. В этот раз присутствуют представители Запада и Глобального юга, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, на саммите будут представлены и обсуждены планы реализации 5 пунктов украинской формулы мира: ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

"Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты", - отметил Ермак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.