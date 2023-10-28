Каховское водохранилище не будет пустыней, растительность восстанавливается, — ученые

Ученые еще изучают, как восстанавливается растительность в Каховском водохранилище, но сейчас они констатируют: не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных растений.

Фото: Сергей Скорик

На дне Каховского водохранилища, осушенного после подрыва российскими оккупантами дамбы в июне 2023 года, не будет пустыни или нашествия вредных растений. Об этом сообщила Украинская природоохранная группа по результатам мониторинга водохранилища.

Так, 10 июня ученые заложили на дне водохранилища участки для исследования - отобрали почвы и зафиксировали растения в стадии ростков.

Через 3,5 месяца они снова отправились в экспедицию и выяснили, что на территории осушенного водохранилища формируется растительность, которая естественна для этой местности.

Ученые зафиксировали более 65 видов растений, среди них молодой пойменный ивовой лес в стадии формирования.

Природоохранная группа отмечает, что засоленных участков нет – вся территория зарастает, хотя плотность зарастания разная.

Ученые еще изучают, как восстанавливается растительность в Каховском водохранилище, но сейчас они констатируют: не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных растений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.