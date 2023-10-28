Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Классификация должностей государственной службы: пошаговая инструкция НАДС

Классификацию должностей необходимо провести максимально быстро.

Право на получение единовременной денежной помощи лицом, участвовавшим в Украине в миротворческой миссии, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу права лица на одноразовую денежную помощь в связи с инвалидностью, наступившей в результате получения травмы при участии в международной миротворческой операции.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

Верховный Суд решил, что Приватбанк должен вернуть клиентке средства, списанные с ее счета мошенниками

Мошенники завладели доступом к приложению «Приват24» и списали средства женщины, а Приватбанк отказался их возвращать, – Верховный Суд решил дело.

  1. В Украине

Каховское водохранилище не будет пустыней, растительность восстанавливается, — ученые

15:17, 28 октября 2023
Ученые еще изучают, как восстанавливается растительность в Каховском водохранилище, но сейчас они констатируют: не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных растений.
Каховское водохранилище не будет пустыней, растительность восстанавливается, — ученые
Фото: Сергей Скорик
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На дне Каховского водохранилища, осушенного после подрыва российскими оккупантами дамбы в июне 2023 года, не будет пустыни или нашествия вредных растений. Об этом сообщила Украинская природоохранная группа по результатам мониторинга водохранилища.

Так, 10 июня ученые заложили на дне водохранилища участки для исследования - отобрали почвы и зафиксировали растения в стадии ростков.

Через 3,5 месяца они снова отправились в экспедицию и выяснили, что на территории осушенного водохранилища формируется растительность, которая естественна для этой местности.

Ученые зафиксировали более 65 видов растений, среди них молодой пойменный ивовой лес в стадии формирования.

Природоохранная группа отмечает, что засоленных участков нет – вся территория зарастает, хотя плотность зарастания разная.

Ученые еще изучают, как восстанавливается растительность в Каховском водохранилище, но сейчас они констатируют: не будет ни опустынивания, ни большого наступления агрессивных растений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду