На Закарпатье подростки попытались «подзаработать» на уклонистах

Двое мужчин собирались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу через реку Тиса.

Фото: ГПСУ

На Закарпатье двое несовершеннолетних парней пытались переправить в Венгрию мужчин призывного возраста через реку Тиса. За незаконное пересечение границы военнообязанные мужчины заплатили по 3000 долларов, сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, мужчин задержали в 400 метрах от границы.

"Двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Закарпатья, были одеты в спасательные жилеты. Они намеревались незаконно пересечь украинско-венгерскую границу через реку Тиса. Их сопровождали двое подростков, в возрасте 15 и 16 лет. Несовершеннолетние были не только проводниками, они имели также болторез, которым можно сделать проход через заградительный забор", - пишут в ГПСУ.

Пограничники уже установили личность организатора преступной схемы и сообщили об этом полиции.

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