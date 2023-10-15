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  1. В Україні

На Закарпатті підлітки спробували «підзаробити» на ухилянтах

07:21, 15 жовтня 2023
Двоє чоловіків збиралися незаконно перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса.
На Закарпатті підлітки спробували «підзаробити» на ухилянтах
Фото: ДПСУ
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На Закарпатті двоє неповнолітніх хлопців намагалися переправити до Угорщини чоловіків призовного віку через річку Тиса. За незаконний перетин кордону військовозобов'язані чоловіки сплатили по 3000 доларів, повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією відомства, чоловіків затримали за 400 метрів від кордону.

"Двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Закарпаття, були одягнені у рятувальні жилети. Вони мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса. Їх супроводжували двоє підлітків, віком 15 та 16 років. Неповнолітні були не лише провідниками, вони мали також болторіз, яким можна зробити прохід через загороджувальний паркан", — пишуть у ДПСУ.

Наразі прикордонники вже встановили особу організатора злочинної схеми та повідомили про це поліцію.

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