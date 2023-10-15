П’ять разів тікав з військової частини: у Львові суд звільнив від покарання чоловіка

Суд призначив п’ять років тюрми чоловіку, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

У Львові суд виніс вирок чоловіку, який кілька разів тікав з місць проходження військової служби. Йому призначили покарання у вигляді 5 років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном, повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, солдат служив у ЗСУ та двічі тікав з військової частини: у період жовтня – листопада 2021 року та із листопада 2021 року до кінця березня 2023 року. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом втечі з військової частини.

У суді він визнав свою провину і розповів, що проходив військову службу за контрактом, перебував у відпустці та травмувався, тому не повернувся у військову частину, а займався своїм лікуванням. Довідок про надання йому медичної допомоги він не надавав. Чоловік заявив, що наприкінці березня 2023 року сам прийшов у військову частину, бо почувався краще. Наразі його звільнено зі служби.

Зазначається, що у червні 2023 року солдата вже судили через втечу з військової частини, тоді суд звільнив його від тюремного ув’язнення, замінивши покарання іспитовим терміном. Також протягом 2020 року військового двічі притягували до адмінвідповідальності через втечі з місця служби, у обох випадках йому призначали штрафи приблизно по 2,5 тис. грн. Тобто загалом чоловік п’ять разів втікав з місць військової служби.

Досліджуючи матеріали справи, суд врахував, що він не надав підтверджуючих документів щодо свого лікування у період відсутності за місцем служби, однак чоловік приймав участь в бойових діях ООС по захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

На вирок ще може бути подана апеляція.

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