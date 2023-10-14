Студентів, які перебувають у академічній відпустці, можуть мобілізувати, — МОН

У Міносвіти повідомили, що студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

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В Україні студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію. Вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову, повідомляє МОН.

Зазначається, у разі призову студенти мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Державники можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною", – пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, в ТЦК пояснили, чи вручатимуть повістки студентам.

Міністр освіти Оксен Лісовий підтримав законопроект щодо скасування відстрочки для чоловіків, які здобувають другу освіту після 30 років.

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