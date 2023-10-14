Студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать, — Минобразования

В Минобразования сообщили, что студентов в академотпуске могут забрать в армию, если у них нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва.

В Украине студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут забрать в армию. Они подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва, сообщает Минобразования.

В случае призыва студенты имеют право на продолжение академического отпуска в связи с мобилизацией. Государственники могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места при их наличии.

"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", - объясняют в ведомстве.

Напомним, что в ТЦК объяснили, будут ли вручать повестки студентам.

Министр образования Оксен Лисовой поддержал законопроект об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе образование после 30 лет.

В Раде предлагают дополнительно стимулировать студентов вставать на защиту Отечества. Так, студентам хотят предлагать бесплатное обучение в обмен на добровольную службу.

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