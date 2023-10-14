В Киеве привлекли к ответственности девушку, которая ездила по городу в комендантский час

Кроме того, она нарушала ПДД, катаясь по встречной полосе.

Фото: полиция

В Киеве полицейские привлекли к ответственности девушку-водителя, которая ездила по городу во время комендантского часа. Кроме того, она нарушала ПДД, катаясь по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подруга нарушительницы опубликовала соответствующее видео в соцсети. В ходе мониторинга сети Интернет столичные полицейские обнаружили видео.

Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города посетительница попросила подругу отвезти ее домой. И дальше они ездили по городу ночью.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность нарушительницы. Они составили в отношении нее административные материалы по управлению автомобилем по встречной полосе.

Ранее сообщалось, что в Киеве блогерша похвасталась, как катается по городу в комендантский час.

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