Украина победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Матч завершился со счётом 2:0.

Фото: Getty Images

14 октября сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в матче отбора на Евро-2024. Матч, проходивший в Праге, завершился со счетом 2:0.

Победу "сине-желтым" принесли голы Георгия Судакова и Александра Караваева.

Турнирное положение в отборочной группе С Евро-2024: Англия – 13 очков (после 5-ти игр), Украина – 10 (6), Италия – 7 (5), Северная Македония – 7 (6), Мальта – 0 (5).

Следующий матч украинцы сыграют во вторник, 17 октября, против Мальты.

Напомним, что сборная Украины уступила Италии в матче отбора Евро-2024.

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