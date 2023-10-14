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Україна перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024

18:20, 14 жовтня 2023
Матч завершився з рахунком 2:0.
Україна перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
Фото: Getty Images
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14 жовтня збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у матчі відбору на Євро-2024. Матч, який відбувався у Празі, завершився з рахунком 2:0. 

Перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Георгія Судакова та Олександра Караваєва.

Турнірне становище у відбірковій групі С Євро-2024: Англія - 13 очок (після 5-ти ігор), Україна - 10 (6), Італія - 7 (5), Північна Македонія - 7 (6), Мальта - 0 (5).

Наступний матч українці зіграють у вівторок, 17 жовтня, проти Мальти.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Італії у матчі відбору Євро-2024.

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