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Кинув гранату на чуже подвір’я: на Прикарпатті судили колишнього військового

23:56, 14 жовтня 2023
Суд призначив чоловіку 4 роки тюрми, однак його звільнили від відбування покарання, встановивши 2 роки іспитового терміну.
Кинув гранату на чуже подвір’я: на Прикарпатті судили колишнього військового
Фото: поліція
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Суд Івано-Франківської області виніс вирок колишньому військовому, який кинув бойову гранату на чуже подвір’я. Чоловіка визнали винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, повідомляє zaxid.net. 

Суд призначив чоловіку 4 роки тюрми, однак його звільнили від відбування покарання, встановивши 2 роки іспитового терміну. Засуджений також має виплатити власникам будинку 30 тис. грн компенсації. 

Як повідомляється, випадок трапився на початку листопада 2022 року. Колишній військовий приїхав у село Пасічна та кинув осколкову гранату на територію приватного будинку, унаслідок чого пролунав вибух. Від вибуху ніхто не постраждав, однак пошкодилась огорожа будинку.

У суді ексвійськовий розповів, що на початку повномасштабного вторгнення рф пішов добровольцем на військову службу. У червні в Бахмуті він знайшов осколкову гранату, яку носив із собою. Після отримання контузії приїхав додому на лікування і привіз гранату із собою. Чоловік повідомив, що з власником будинку, куди він кинув гранату, у нього був давній конфлікт.

Обвинувачений у суді заявив, що шкодує за свій вчинок, запевнив суд, що подібного більше не повторить. Наразі він звільнений з військової служби за станом здоров’я.

Власники будинку в судове засідання не з’явилися. На вирок ще може бути подана апеляція.

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