Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прикордонній службі розширять повноваження, - на розгляд Ради подали законопроект

Депутати від «Слуги народу» пропонують змінити закон про прикордонний контроль та надати більше прав Прикордонній службі.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Після скасування слідчим суддею арешту Автокрана підприємство намагалося його повернути і стягнути шкоду з поліції: що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що арештований Автокран не перебував у доступності працівників Нацполіції, що утруднювало його вилучення і повернення позивачеві.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

  1. У світі

У США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі

17:40, 14 жовтня 2023
Дозволено від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві.
У США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі
Фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

США дозволили виїзд співробітників посольства в Ізраїлі на тлі війни. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Держдепартамент дозволив від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві через непередбачувану ситуацію з безпекою в Ізраїлі", - ідеться в повідомленні.

Раніше ми писали, Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду