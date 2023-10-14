У США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі

США дозволили виїзд співробітників посольства в Ізраїлі на тлі війни. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
"Держдепартамент дозволив від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві через непередбачувану ситуацію з безпекою в Ізраїлі", - ідеться в повідомленні.
Раніше ми писали, Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази.
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