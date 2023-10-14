У США дозволили виїзд персоналу посольств в Ізраїлі

Дозволено від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві.

Фото: armyinform.com.ua

США дозволили виїзд співробітників посольства в Ізраїлі на тлі війни. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Держдепартамент дозволив від'їзд надзвичайного урядового персоналу США та відповідних членів родин із посольства США в Єрусалимі та філії США в Тель-Авіві через непередбачувану ситуацію з безпекою в Ізраїлі", - ідеться в повідомленні.

Раніше ми писали, Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.