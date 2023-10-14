В США разрешили выезд персонала посольств в Израиле

Разрешен отъезд чрезвычайного правительственного персонала США и соответствующих членов семей из посольства США в Иерусалиме и филиала США в Тель-Авиве.

Фото: armyinform.com.ua

США разрешили выезд сотрудников посольства в Израиль на фоне войны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Госдепартамент разрешил отъезд чрезвычайного правительственного персонала США и соответствующих членов семей из посольства США в Иерусалиме и филиала США в Тель-Авиве из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью в Израиле", - говорится в сообщении.

Как мы писали, Израиль дал жителям Газы 24 часа в эвакуацию.

Армия обороны Израиля сообщает, что пехота и танки вошли на территорию Сектора Газы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.