Армия обороны Израиля зашла в Сектор Газы для «локализованных рейдов»

Пехота и танки вошли на территорию Сектора Газы.

Источник фото: MOHAMMED ABED / AFP

Армия обороны Израиля сообщает, что пехота и танки вошли на территорию Сектора Газы. Это осуществляется в пределах «локализованных рейдов», чтобы зачистить территорию от потенциальных террористов и найти пропавших израильтян.

Об этом пишет «The Times of Israel».

По словам военных, они просканировали и собрали разные находки, «которые могут помочь в поисках пропавших без вести».

Как мы писали, Израиль дал жителям Газы 24 часа в эвакуацию.

Также в Израиль прибыл Глава Пентагона Ллойд Остин.

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