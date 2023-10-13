Армія оборони Ізраїлю зайшла до Сектора Гази для «локалізованих рейдів»

Піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази.

Джерело фото: MOHAMMED ABED / AFP

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази. Це здійснюється в межах «локалізованих рейдів», щоб зачистити територію від потенційних терористів і знайти зниклих ізраїльтян.

Про це пише «The Times of Israel».

За словами військових, вони просканували та зібрали різні знахідки, «які можуть допомогти у пошуках зниклих безвісти».

Як ми писали, Ізраїль дав мешканцям Гази 24 години на евакуацію.

Також до Ізраїлю прибув Глава Пентагону Ллойд Остін.

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