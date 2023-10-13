Білий дім: КНДР передала рф 1000 «контейнерів з військовим обладнанням»

Про це повідомляє низка кореспондентів, які вочевидь були на закритому брифінгу Білого дому.

Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що Північна Корея передала росії тисячу контейнерів з «військовим обладнанням».

Як пише «Європейська правда», про це повідомляють низка кореспондентів, які вочевидь були на закритому брифінгу Білого дому.

Журналісти повідомляють, що отримали інформацію від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

«Ми маємо інформацію, що Північна Корея поставила росії зброю для застосування в Україні. КНДР надала росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо графік, що зображує пересування контейнерів», – цитує Кірбі журналістка Лаура Роузен.

Також схожу інформацію поширила кореспондентка «Голосу Америки» Патсі Відакусвара.

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