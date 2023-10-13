Белый дом: КНДР передала рф 1000 «контейнеров с военным оборудованием»

Об этом сообщает ряд корреспондентов, которые очевидно были на закрытом брифинге Белого дома.

Соединенные Штаты Америки располагают информацией о том, что Северная Корея передала россии тысячу контейнеров с «военным оборудованием».

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают ряд корреспондентов, которые очевидно были на закрытом брифинге Белого дома.

Журналисты сообщают, что получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«У нас есть информация, что Северная Корея поставила россии оружие для применения в Украине. КНДР предоставила россии более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем график, изображающий передвижение контейнеров», – цитирует Кирби журналистка Лаура Роузен.

Также похожую информацию распространила корреспондентка «Голоса Америки» Патси Видакусвара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.