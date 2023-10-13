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  1. В Украине

Комитет Рады одобрил законопроект о возобновлении налоговых проверок – СМИ

20:18, 13 октября 2023
Мораторий на некоторые виды проверок предлагают отменить с 1 ноября.
Комитет Рады одобрил законопроект о возобновлении налоговых проверок – СМИ
Изображение: freepik.com
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Финансовый комитет Верховной Рады поддержал доработанную редакцию закона о возобновлении проверок. Мораторий на некоторые виды проверок предлагают отменить с 1 ноября.

Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на документ.

Согласно документу, к проведению документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые по итогам 2021 года отвечают одному из критериев: уровень уплаты налога на прибыль на более чем 50% меньше, чем по отрасли, а уровень уплаты НДС на более чем 50% меньше, чем уровень уплаты по отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых операции по экспорту составляют более 25% общих объемов поставки, а уровень уплаты налога на прибыль не ниже, чем 50% по отрасли.

Дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза.

Проверки будут касаться и предпринимателей годовой доход которых составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов в налоговой декларации составляет более 75% суммы годового дохода.

Также налоговая может прийти к предпринимателям, которые платят рабочим меньшую заработную плату, чем средняя по отрасли.

В то же время предлагается сохранить мораторий на проверки ФЛП I и II группы. Также ограничения на проверки будут действовать для предприятий чей налоговый адрес зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Также предлагается оставить норму относительно обязательных проверок подакцизной продукции, гостиничного бизнеса и финансовых учреждений.

Ранее мы писали, что в Международном валютном фонде не исключают, что украинским властям нужно будет сделать непростые политические шаги по введению дополнительных фискальных мер. Об этом отметил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

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