Похитил из магазина терминал, деньги забрал, а утром заявил в полицию – перед судом предстанет владелец магазина

Терминал мужчина утопил в местном пруду.

В августе этого года в одном из сел на Хмельнитчине местный житель обратился в полицию и сообщил, что неизвестные проникли в его магазин и похитили платежный терминал.

Как рассказали в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, правоохранители установили, что преступление совершил сам владелец магазина.

«Ночью 29-летний мужчина демонтировал терминал, вынул из него наличные деньги, а затем, чтобы ввести в заблуждение следствие, сымитировал проникновение в помещение, повредив входную дверь магазина.

Терминал правонарушитель утопил в местном пруду, а утром самостоятельно обратился в полицию», - сообщили в полиции.

Похищенные деньги правоохранители изъяли. Общая сумма ущерба вместе со стоимостью терминала составила 120 тысяч гривен.

Следователи полиции объявили мужчине подозрение по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено. При процессуальном руководстве прокуратуры обвинительный акт направлен в суд.

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