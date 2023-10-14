Викрав з магазину термінал, гроші забрав, а вранці заявив у поліцію – перед судом постане власник магазину

Термінал чоловік втопив у місцевому ставку.

У серпні цього року в одному із сіл на Хмельниччині місцевий житель звернувся до поліції і повідомив, що невідомі проникли до його магазину і викрали платіжний термінал.

Як розповіли у Секторі комунікації поліції Хмельницької області, правоохоронці встановили, що злочин вчинив сам власник магазину.

«Вночі 29-річний чоловік демонтував термінал, вийняв з нього готівку, а тоді, аби ввести в оману слідство, зімітував проникнення до приміщення, пошкодивши вхідні двері магазину.

Термінал правопорушник втопив у місцевому ставку, а вранці самостійно звернувся у поліцію», - повідомили у поліції.

Викрадені гроші правоохоронці вилучили. Загальна сума збитку разом із вартістю терміналу склала 120 тисяч гривень.

Слідчі поліції оголосили чоловіку підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

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