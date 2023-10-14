На базе 8 учебных заведений Киевщины создадут сеть инклюзивного профессионального образования

Цель – проведение курсов переквалификации на базе заведений для ветеранов войны, которые в случае получения инвалидности или по другим причинам не смогут продолжить довоенный вид деятельности, а также для маломобильных групп населения.

Источник фото: koda.gov.ua

В КОВА обсудили проект «Сеть инклюзивного профессионального образования», куда войдут 8 заведений профессионально-технического образования в Киевской области государственной и коммунальной формы собственности.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Целью проекта является проведение курсов переквалификации на базе учреждений профессионального (профессионально-технического) образования для ветеранов войны, которые в случае получения инвалидности или по другим причинам не смогут продолжить довоенный вид деятельности, а также для маломобильных групп населения. Они будут получать знания для новой профессии, чтобы иметь возможность трудоустроиться в дальнейшем.

Участники совещания обсудили важные меры для успешной реализации этого проекта. Речь шла, в частности, о необходимости приспособить заведения профобразования для обучения у них лиц с инвалидностью, а также установить соответствующее оборудование.

Кроме того, присутствующие отметили на необходимости проведения подготовки преподавательского персонала заведений и разработке соответствующих программ для получения максимально практических навыков.

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