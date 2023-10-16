Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что ответственность за ошибки при классификации должностей государственной службы будет возложена на руководителей государственных органов и учреждений.

Как сообщили представители НАГС 11 октября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, ожидается, что в 20 числах октября Кабинет Министров утвердит Каталог типовых должностей государственной службы.

После этого у государственных органов и учреждений, а также судов и органов судейского управления, будет месяц, чтобы провести классификацию должностей государственной службы.

Следовательно, ответственность за правильность классификации должностей государственной службы будет возложена на руководителей соответствующих государственных учреждений.

Как сообщили во время заседания Комитета представители Государственной судебной администрации, в судебной ветви власти процесс классификации должностей пока находится на начальной стадии, поскольку без утверждения соответствующего Каталога и грейдирования должностей, соответствующую работу провести достаточно сложно.

Напомним, что классификация должностей государственной службы необходима также для расчета размера заработной платы государственных служащих по новой модели оплаты труда на основании законопроекта № 8222, принятие которого во втором чтении ожидается в декабре 2023 года.

Так же, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Министерстве финансов пока не могут сообщить, какой конкретно будет заработная плата у работников аппаратов судов в 2024 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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