Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Верховный Суд вынес решение по делу экс-председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который взыскивал имущественный и моральный ущерб, причиненный органами следствия

Экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко находился под следствием более 5,5 лет – в конце концов дело в отношении него закрыли, и он подал иск о взыскании неуплаченного судейского вознаграждения, стоимости талонов на горючее и возмещении морального вреда.

Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

08:13, 16 октября 2023
Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что ответственность за ошибки при классификации должностей государственной службы будет возложена на руководителей государственных органов и учреждений.

Как сообщили представители НАГС 11 октября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, ожидается, что в 20 числах октября Кабинет Министров утвердит Каталог типовых должностей государственной службы.

После этого у государственных органов и учреждений, а также судов и органов судейского управления, будет месяц, чтобы провести классификацию должностей государственной службы.

Следовательно, ответственность за правильность классификации должностей государственной службы будет возложена на руководителей соответствующих государственных учреждений.

Как сообщили во время заседания Комитета представители Государственной судебной администрации, в судебной ветви власти процесс классификации должностей пока находится на начальной стадии, поскольку без утверждения соответствующего Каталога и грейдирования должностей, соответствующую работу провести достаточно сложно.

Напомним, что классификация должностей государственной службы необходима также для расчета размера заработной платы государственных служащих по новой модели оплаты труда на основании законопроекта № 8222, принятие которого во втором чтении ожидается в декабре 2023 года.

Так же, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Министерстве финансов пока не могут сообщить, какой конкретно будет заработная плата у работников аппаратов судов в 2024 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду