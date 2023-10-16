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Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

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Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

08:13, 16 жовтня 2023
Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.
Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили, що відповідальність за помилки при класифікації посад державної служби буде покладена на керівників державних органів та установ.  

Як повідомили представники НАДС 11 жовтня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, очікується, що у 20-х числах жовтня Кабінет Міністрів затвердить Каталог типових посад державної служби.

Після цього у державних органів та установ, а також судів і органів суддівського врядування, буде місяць, щоб провести класифікацію посад державної служби.

Відтак, відповідальність за правильність класифікації посад державної служби буде покладена на керівників відповідних державних установ.

Зазначимо, що як повідомили під час засідання Комітету представники Державної судової адміністрації, в судовій владі процес класифікації посад поки що перебуває на початковій стадії, оскільки без затвердження відповідного Каталогу та грейдування посад, відповідну роботу провести досить складно.

Нагадаємо, що класифікація посад державної служби необхідна також для розрахунку розміру заробітної плати державних службовців за новою моделлю оплати праці на підставі законопроекту № 8222, прийняття якого у другому читанні очікується у грудні 2023 року.

Також, як повідомляла «Судово-юридична газета», у Міністерстві фінансів поки що не можуть повідомити, яка конкретно буде заробітна плата у працівників апаратів судів у 2024 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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