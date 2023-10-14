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  1. В Україні

На базі 8 закладів освіти Київщини створять мережу інклюзивної професійної освіти

09:34, 14 жовтня 2023
Мета – проведення курсів перекваліфікації на базі закладів для ветеранів війни, які в разі отримання інвалідності або з інших причин не зможуть продовжити довоєнний вид діяльності, а також для маломобільних груп населення.
На базі 8 закладів освіти Київщини створять мережу інклюзивної професійної освіти
Джерело фото: koda.gov.ua
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У КОВА обговорили проєкт «Мережа інклюзивної професійної освіти», куди увійдуть 8 закладів професійно-технічної освіти в Київській області державної та комунальної форми власності.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Метою проєкту є проведення курсів перекваліфікації на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти для ветеранів війни, які в разі отримання інвалідності або з інших причин не зможуть продовжити довоєнний вид діяльності, а також для маломобільних груп населення. Вони здобуватимуть знання для нової професії, щоб мати можливість працевлаштуватись у подальшому.

Учасники наради обговорили важливі заходи для успішної реалізації цього проєкту. Йшлося, зокрема, про необхідність пристосувати заклади профосвіти для навчання в них осіб з інвалідністю, а також встановити там відповідне обладнання.

Крім того, присутні наголосили на потребі проведення підготовки викладацького персоналу закладів та розробленні відповідних програм для здобуття максимально практичних навичок.

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