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  1. В Україні

Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок – ЗМІ

20:18, 13 жовтня 2023
Мораторій на деякі види перевірок пропонують скасувати з 1 листопада.
Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок – ЗМІ
Зображення: freepik.com
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Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав доопрацьовану редакцію закону про поновлення перевірок. Мораторій на деякі види перевірок пропонують скасувати з 1 листопада.

Про це пише пише «Forbes» із посиланням на документ.

Згідно із документом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за підсумками 2021 року, відповідають одному з критеріїв: рівень сплати податку на прибуток на понад 50% менший, ніж по галузі, а рівень сплати ПДВ на понад 50% менший, ніж рівень сплати по галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з експорту становлять понад 25% загальних обсягів постачання, а рівень сплати податку на прибуток не нижчий, ніж 50% по галузі.

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Перевірки стосуватимуться і підприємців річний дохід яких становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат у податковій декларації становить понад 75% суми річного доходу.

Також податкова може прийти до підприємців, які платять робітникам меншу заробітну плату ніж середня по галузі. 

Водночас пропонується зберегти мораторій на перевірки ФОП І та II групи. Також обмеження на перевірки діятимуть для підприємств чия податкова адреса зареєстрована на тимчасово окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Також пропонується залишити норму щодо обовʼязкових перевірок підакцизної продукції, готельного бізнесу та фінансових установ.

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