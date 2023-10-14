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Бросил гранату в чужой двор: на Прикарпатье судили бывшего военного

23:56, 14 октября 2023
Суд назначил мужчине 4 года тюрьмы, однако его освободили от отбывания наказания, установив 2 года испытательного срока.
Бросил гранату в чужой двор: на Прикарпатье судили бывшего военного
Фото: полиция
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Суд Ивано-Франковской области вынес приговор бывшему военному, который бросил боевую гранату в чужой двор. Мужчину признали виновным в хулиганстве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами, сообщает zaxid.net.

Суд назначил мужчине 4 года тюрьмы, однако его освободили от отбывания наказания, установив 2 года испытательного срока. Осужденный должен выплатить владельцам дома 30 тыс. грн компенсации.

Как сообщается, случай произошел в начале ноября 2022 года. Бывший военный приехал в село Пасечная и бросил осколочную гранату на территорию частного дома, в результате чего раздался взрыв. От взрыва никто не пострадал, однако повредилось ограждение дома.

В суде экс-военный рассказал, что в начале полномасштабного вторжения рф пошел добровольцем на военную службу. В июне в Бахмуте он нашел осколочную гранату, которую носил с собой. После получения контузии приехал домой для лечения и привез гранату с собой. Мужчина сообщил, что с владельцем дома, куда он бросил гранату, у него был давний конфликт.

Обвиняемый в суде заявил, что сожалеет о своем поступке, заверил суд, что подобного больше не повторит. В настоящее время он уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Владельцы дома на судебное заседание не явились. На приговор еще может быть подана апелляция.

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