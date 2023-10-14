У Києві притягнули до відповідальності дівчину, яка їздила містом у комендантську годину

Крім того, вона порушувала ПДР, катаючись по зустрічній смузі.

У Києві поліцейські притягнули до відповідальності водійку, яка їздила містом під час комендантської години. Крім того, вона порушувала ПДР, катаючись по зустрічній смузі. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Подруга порушниці опублікувала відповідне відео у соцмережі. Під час моніторингу мережі Інтернет столичні поліцейські виявили відео.

Як зʼясувалося, після закриття одного із закладів о 23:00 годині в Печерському районі міста відвідувачка попросила подругу відвезти її додому. Тож далі вони їздили містом вночі.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу порушниці. Вони склали відносно неї адміністративні матеріали за керування автомобілем по зустрічній смузі.

Раніше ми писали, що у Києві блогерка похизувалася, як катається містом у комендантську годину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.