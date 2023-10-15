Пять раз убегал из воинской части: во Львове суд освободил от наказания мужчину

Суд назначил пять лет тюрьмы мужчине, но освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Во Львове суд вынес приговор мужчине, который несколько раз скрывался с мест прохождения военной службы. Ему назначили наказание в виде 5 лет тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком, сообщает zaxid.net.

Как сообщается, солдат служил в ВСУ и дважды убегал из воинской части: в период октября – ноября 2021 и с ноября 2021 до конца марта 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту бегства из воинской части.

В суде он признал свою вину и рассказал, что проходил военную службу по контракту, находился в отпуске и травмировался, поэтому не вернулся в воинскую часть, а занимался своим лечением. Справок о предоставлении ему медицинской помощи он не предоставлял. Мужчина заявил, что в конце марта 2023 года сам пришел в воинскую часть, потому что чувствовал себя лучше. Сейчас он уволен со службы.

Отмечается, что в июне 2023 года солдата уже судили из-за бегства из воинской части, тогда суд освободил его от тюремного заключения, заменив наказание испытательным сроком. Также в течение 2020 года военного дважды привлекали к админответственности из-за бегства с места службы, в обоих случаях ему назначали штрафы примерно по 2,5 тыс. грн. То есть в общей сложности мужчина пять раз скрывался с мест военной службы.

Исследуя материалы дела, суд учел, что он не предоставил подтверждающих документов о своем лечении в период отсутствия по месту службы, однако мужчина принимал участие в боевых действиях ООС по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

На приговор еще может быть подана апелляция.

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