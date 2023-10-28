У Казахстані стався вибух у шахті: більше 20 загиблих

В момент вибуху в шахті імені Костенка перебували 252 шахтарі.

Фото: orda.kz

У Казахстані стався вибух метану у шахті імені Костенка. Більше 20 гірників загинули. Про це повідомила пресслужба компанії, яка володіє шахтою.

Зазначається, що в момент трагедії в шахті перебували 252 шахтарі, 208 з них вивели на поверхню. Компанія повідомила про 21 загиблого, але, за даними ЗМІ, кількість жертв зростає.

"Ймовірно, у лаві стався вибух газометану", - йдеться у повідомленні компанії.

За даними МНС Казахстану, продовжуються пошуки 24 шахтарів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією «АрселорМіттал Теміртау». Для зʼясування обставин події створено урядову комісію.

Розпочато досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.

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