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Стефанишина рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

17:37, 8 ноября 2023
Продолжительность переговоров будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.
Стефанишина рассказала, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
Фото: Слово и дело
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Продолжительность переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

«Очень многое зависит от конкретных договоренностей с государствами-членами и понимания того, что следующий год – год выборов в европейских институциях. То есть будет полностью перезапущен руководство институций», — отметила она.

Стефанишина убеждена, что расширение всего ЕС будет зависеть от того, насколько быстро будет двигаться Украина.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

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