На Київщині зухвалий крадій намагався забрати скриньку зі зборами для захисників: відео

Інцидент стався в одній із кавʼярень Ірпеня.

У вівторок, 7 листопада, в одній із кавʼярень Ірпеня Київської області чоловік намагався викрасти скриньку для збору коштів на потреби військових.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 26-річний місцевий мешканець підбіг до підвіконня та схопив банку, в якій знаходилися грошові кошти.

«Однак продавець відреагував миттєво — він наздогнав зловмисника і спільно з іншим небайдужим громадянином викликав поліцію», - сказано у повідомленні.

За фактом закінченого замаху на грабіж, вчиненого в умовах воєнного стану, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 ККУ).

Раніше ми писали, що на Львівщині чоловік викрав людину та вимагав $1 000.

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