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  1. В Україні

На Київщині зухвалий крадій намагався забрати скриньку зі зборами для захисників: відео

07:57, 9 листопада 2023
Інцидент стався в одній із кавʼярень Ірпеня.
На Київщині зухвалий крадій намагався забрати скриньку зі зборами для захисників: відео
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У вівторок, 7 листопада, в одній із кавʼярень Ірпеня Київської області чоловік намагався викрасти скриньку для збору коштів на потреби військових.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 26-річний місцевий мешканець підбіг до підвіконня та схопив банку, в якій знаходилися грошові кошти.

«Однак продавець відреагував миттєво — він наздогнав зловмисника і спільно з іншим небайдужим громадянином викликав поліцію», - сказано у повідомленні.

За фактом закінченого замаху на грабіж, вчиненого в умовах воєнного стану, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 ККУ).

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Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
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