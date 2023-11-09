На Киевщине дерзкий вор пытался забрать ящик со сборами для защитников: видео

Инцидент произошел в одном из кафе Ирпеня.

Во вторник, 7 ноября, в одном из кафе Ирпеня Киевской области мужчина пытался украсть ящик для сбора средств на нужды военных.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, 26-летний местный житель подбежал к подоконнику и схватил банку, в которой находились денежные средства.

«Однако продавец отреагировал мгновенно - он догнал злоумышленника и совместно с другим неравнодушным гражданином вызвал полицию», - говорится в сообщении.

По факту оконченного покушения на грабеж, совершенного в условиях военного положения, при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 УК).

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина похитил человека и требовал $1 000.

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