Продавала несуществующий товар: в Черкасской области кондитерка-мошенница предстанет перед судом

32-летняя жительница города Умани под предлогом продажи кондитерских изделий обманывала граждан.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая мошенническим путем завладела чужими средствами.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 32-летняя жительница города Умани под предлогом продажи кондитерских изделий обманывала заказчиков.

«В целом женщина завладела средствами девяти граждан, которые перечисляли деньги за заказ, однако желаемые товары так и не получили», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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