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Комитет Палаты представителей США шагнул к конфискации подсанкционных российских активов: детали

18:16, 8 ноября 2023
Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел важный законопроект – H.R. 4175, что касается конфискации активов рф в пользу Украины.
Комитет Палаты представителей США шагнул к конфискации подсанкционных российских активов: детали
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В среду, 8 ноября, Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену конфисковать подсанкционные российские активы. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра.

«Сегодня Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел важный законопроект – H.R. 4175, что касается конфискации активов рф в пользу Украины.

Его подготовили вместе конгрессмены от обеих партий: 39 республиканцев и 17 демократов. Такое объединение крайне важно в вопросах поддержки Украины», — отметила Мудра.

Так, авторы проекта предлагают предоставить Президенту США полномочия конфисковать российские суверенные активы, замороженные в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в восстановлении Украины. «Также отдельно оговорено, что закон запрещает передачу средств находящимся под санкциями российским организациям, пока россия не выведет свои оккупационные войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной», — добавила замминистра.

Мудра отметила, что по результатам голосования Комитет 44 голосами «за», 0 – «против» рекомендовал его к рассмотрению Палатой представителей. Теперь проект закона должен пройти утверждение Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. После этого спикер Палаты представителей будет иметь право определить дату, когда проект резолюции будет вынесен на голосование в зал.

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