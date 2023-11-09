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  1. В Украине

В Киеве домработница украла у хозяев квартиры $25 000

07:19, 9 ноября 2023
Злоумышленнице сообщили о подозрении в 23 эпизодах кражи денег.
В Киеве домработница украла у хозяев квартиры $25 000
Фото: diapazon.kz
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В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование в отношении домработницы, которая убирая квартиру украла у хозяев 25 000 долларов США. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Старшая следователь Шевченковского управления полиции Алеся Москалева сообщила, что правоохранители устанавили все обстоятельства преступления.

«Мы выяснили, что потерпевшая нашла домработницу по объявлению в интернет-сети. Около полугода назад 41-летняя женщина устроилась работать в семью киевлян. Ее обязанностью было ведение домашнего хозяйства. За это время женщина украла у владельцев дома 25 000 долларов США. Пока мы доказали ее причастность к 23 фактам кражи денег у этих же людей», - сказала она

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом мы направили в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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