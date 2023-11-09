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  1. В Україні

У Києві хатня робітниця вкрала у господарів квартири $25 000

07:19, 9 листопада 2023
Зловмисниці повідомили про підозру у 23 епізодах крадіжки грошей.
У Києві хатня робітниця вкрала у господарів квартири $25 000
Фото: diapazon.kz
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У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування щодо хатньої робітниці, яка прибираючи помешкання вкрала у господарів дому 25 000 доларів США. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Старша слідча Шевченківського управління поліції Алеся Москальова повідомила, що правоохоронці встановили всі обставини злочину.

«Ми з’ясували, що потерпіла знайшла хатню робітницю по оголошенню в інтернет-мережі. Близько пів року тому 41-річна жінка влаштувалася працювати до родини киян. Її обов’язком було ведення домашнього господарства. За цей час жінка поцупила у власників оселі 25 000 доларів США. Наразі ми довели її причетність до 23 фактів крадіжки грошей у цих же людей», - сказала вона

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.  

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом ми скерували до суду. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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